Сегодня, 11:39

Сегодня, 11:39

Принятыми мерами пожар был локализован, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.

По предварительным данным, огнем охвачено около 10 бутиков на предварительной площади около 400 квадратных метров.

На месте создан оперативный штаб, организовано 3 боевых участка. Задействовано 5 звеньев газодымозащитной службы (ГДЗС), продолжается проверка помещений на наличие людей.

Для обеспечения бесперебойной подачи воды к месту пожара установлены 3 автоцистерны, подключенные к противопожарным гидрантам.

На месте происшествия работают 71 человек личного состава и 20 единиц техники ДЧС.

Пожар начался утром 8 мая, в Сети публиковали видео с места происшествия.