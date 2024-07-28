Гусмана Кыргызбаева наградили в Париже

В Париже прошла церемония награждения призёров Олимпийских игр, где свою "бронзу" получил казахстанец Гусман Кыргызбаев, передаёт BaigeNews.kz.

Напомним на Олимпиаде спортсмен дошел до полуфинала, где уступил бразильцу Виллиану Лиме. Однако казахстанец остался в борьбе за медали, пробившись в схватку за третье место. В этом раунде ему противостоял Страхинья Бунчич из Сербии. Гусман заработал балл, что и сделало его в итоге победителем схватки.

После победы Гусман признался, что эти Игры станут для него последними в карьере.

Между тем, родные и близкие бронзового призёра бурно порадовались за Гусмана и дозвонились к нему в Париж.

Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта РК