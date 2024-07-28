Гусман Кыргызбаев уложил на лопатки чемпиона из Франции и прошёл в полуфинал Олимпиады
Сегодня, 16:47
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Сегодня, 16:47Сегодня, 16:47
127Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта РК
Дзюдоист национальной сборной Гусман Кыргызбаев, выступающий в весе 66 кг в четвертьфинале Олимпиады в Париже уложил на лопатки Валида Хьяра из Франции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.
Отметим, что Гусман Кыргызбаев — серебряный призёр чемпионата мира (60 кг, 2021 год), а Валид — бронзовый призерёр чемпионата мира (60 кг, 2023 год).
Ранее казахстанец одолел двукратного призёра Олимпиады Ан Ба Ул из Южной Кореи.
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