Гусман Кыргызбаев принёс Казахстану третью медаль Олимпиады-2024
Сегодня, 20:42
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Сегодня, 20:42Сегодня, 20:42
223Фото: Турар Казангапов/olympic.kz
Казахстанский дзюдоист Гусман Кыргызбаев, выступающий в весе до 66 килограммов, стал бронзовым призером Олимпийских игр-2024 в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Спортсмен дошел до полуфинала, где уступил бразильцу Виллиану Лиме. Однако он остался в борьбе за медали, пробившись в схватку за третье место.
В этом раунде ему противостоял Страхинья Бунчич из Сербии.
Гусман заработал балл, что и сделало его в итоге победителем схватки.
Сейчас в копилке Казахстана три медали. В стартовый день Олимпиады в Париже Казахстан взял две медали. "Бронзу" завоевали Александра Ле и Ислам Сатпаев в пулевой стрельбе и "золото" принёс стране дзюдоист Елдос Сметов. И "бронзу" завоевал Гусман Кыргызбаев.
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