Гусман Кыргызбаев принёс Казахстану третью медаль Олимпиады-2024

Казахстанский дзюдоист Гусман Кыргызбаев, выступающий в весе до 66 килограммов, стал бронзовым призером Олимпийских игр-2024 в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Спортсмен дошел до полуфинала, где уступил бразильцу Виллиану Лиме. Однако он остался в борьбе за медали, пробившись в схватку за третье место.

В этом раунде ему противостоял Страхинья Бунчич из Сербии.

Гусман заработал балл, что и сделало его в итоге победителем схватки.

Сейчас в копилке Казахстана три медали. В стартовый день Олимпиады в Париже Казахстан взял две медали. "Бронзу" завоевали Александра Ле и Ислам Сатпаев в пулевой стрельбе и "золото" принёс стране дзюдоист Елдос Сметов. И "бронзу" завоевал Гусман Кыргызбаев.