Гусман Кыргызбаев поборется за "бронзу" Олимпиады

Дзюдоист из Казахстана Гусман Кыргызбаев уступил в полуфинале весовой категории до 66 килограммов на Олимпийских играх-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

В полуфинале Гусман встречался с бразильцем Виллианом Лимой. В основное время схватки выявить победителя не удалось. Во время golden score бразилец заработал "иппон", выиграв противостояние.

Теперь впереди у Кыргызбаева самая главная схватка в карьере — борьба за бронзовую олимпийскую медаль.

Соперником будет Страхинья Бунчич из Сербии.

Добавим, что финальный блок пройдет сегодня, 28 июля. Он начнется сразу же после всех полуфиналов и утешительных раундов.