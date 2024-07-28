Гусман Кыргызбаев поборется за "бронзу" Олимпиады
Сегодня, 19:37
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Сегодня, 19:37Сегодня, 19:37
167Фото: olympic.kz
Дзюдоист из Казахстана Гусман Кыргызбаев уступил в полуфинале весовой категории до 66 килограммов на Олимпийских играх-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
В полуфинале Гусман встречался с бразильцем Виллианом Лимой. В основное время схватки выявить победителя не удалось. Во время golden score бразилец заработал "иппон", выиграв противостояние.
Теперь впереди у Кыргызбаева самая главная схватка в карьере — борьба за бронзовую олимпийскую медаль.
Соперником будет Страхинья Бунчич из Сербии.
Добавим, что финальный блок пройдет сегодня, 28 июля. Он начнется сразу же после всех полуфиналов и утешительных раундов.
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