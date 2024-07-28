Гусман Кыргызбаев одолел двукратного призёра Олимпиады
Сегодня, 15:39
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Сегодня, 15:39Сегодня, 15:39
54Фото: Турар Казангапов/olympic.kz
Казахстанский дзюдоист Гусман Кыргызбаев выиграл схватку 1/8 финала Олимпийских игр-2024 в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Ему противостоял двукратный призер ОИ Ан Ба Ул из Южной Кореи.
Казахстанец грамотно провёл схватку. В итоге ему удалось заработать балл, удержать преимущество и в итоге выиграть.
За выход в полуфинал он поборется против француза Валида Хяра.
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