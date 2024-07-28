Гусман Кыргызбаев: Для меня эта Олимпиада станет последней

Дзюдоист Гусман Кыргызбаев, завоевавший сегодня бронзовую медаль Олимпиады-2024 в Париже, поделился эмоциями от награды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

По словам казахстанца, эти Игры станут для него последними в карьере. Также он рассказал, кому посвятил медаль.

"Это моя последняя Олимпиада. Мне 32 года. Поэтому я отдал всего себя в Париже. Я боролся в весовой категории до 60 килограммов восемь лет, но так и не завоевал квоту. Тем не менее, смог пробиться на Игры в весе до 66 килограммов. Что касается сегодняшних схваток, то я не могу сказать, что бразилец в полуфинале как-то превосходил остальных. Просто может немного расслабился, я держал в голове его два предупреждения. Что касается Ана Баула, я уступал ему на двух последних чемпионатах мира. Я также проигрывал Валиду Хяру. Я никогда раньше не побеждал испанца. Не будет преувеличением сказать, что сегодня самый лучший день. Сербский спортсмен, который боролся со мной за бронзовую медаль, очень силен. Он высокого роста, так что было не так уж и просто", — заявил Гусман Кыргызбаев.

Он признался, что эта медаль для него долгожданная.

"Эту победу я посвящаю нашей стране, моим родителям, жене и детям", — сказал Гусман.

Напомним, Гусман Кыргызбаев завоевал олимпийскую "бронзу" в весе до 66 килограммов. Он впервые принимал участие в Олимпиаде.

Всего в активе Казахстана на данный момент три медали. Ранее "Бронзу" завоевали Александра Ле и Ислам Сатпаев в пулевой стрельбе и "золото" принёс стране дзюдоист Елдос Сметов.