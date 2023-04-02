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Гусиный перелёт: как сейчас выглядит уникальный памятник природы Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с общественностью Павлодара в сентябре 2022 года указал на важность сохранения палеонтологического памятника "Гусиный перелёт". Указали и на особенность местной набережной. Корреспонденту BaigeNews.kz рассказали, какую работу проводят для сохранения памятника природы.
По информации отдела ЖКХ города Павлодара, ежегодно на центральной набережной в Павлодаре проводят текущий ремонт, замену поврежденных брусчатки и плиток, красят и реставрируют малые архитектурные формы, а также светильники, лавочки, урны. При этом в 2019 году набережная Павлодара была продлена до железнодорожного моста и сейчас её длина вдоль Иртыша достигает четырёх километров.
Стоит отметить, после презентации нового участка набережной Павлодара, которую построили за счёт спонсорских средств, были заявления, что на этом чиновники не остановятся. Продолжают обсуждения, есть намерения соединить береговую линию Усолки с Иртышом. Однако пока окончательное решение не принято. Кстати, при строительстве отдельно провели работу по памятнику под открытым небом "Гусиный перелёт".
"В 2019 году участок набережной, где располагается уникальный палеонтологический природный памятник "Гусиный перелёт", в целях предотвращения размытия водой и разрушения почвы, был укреплен специальными габионами. Это сетчатые конструкции из металлической проволоки, наполненные камнями, они часто применяются при берегоукреплении. "Гусиный перелёт" не только является достопримечательностью города Павлодара, но и представляет научную ценность в целом, поэтому одна из наших главных задач – сохранить природный памятник в целостности", - сообщили в отделе ЖКХ Павлодара.
До 2019 года территория памятника "Гусиный перелёт" напоминала обычный пустырь и визуально понять, что здесь под землей находятся остатки было сложно. Сейчас же здесь установлены фигуры различных древних животных с информационными табличками. Визуально обозначен вход на территорию палеонтологического памятника.
"Там сохранились остатки более чем 70 видов различных животных, млекопитающих, даже ластоногих и птиц. Это уникальная информация о том животном мире, который был здесь в доисторические времена. Поэтому изучать памятник природы "Гусиный перелёт" крайне важно, необходимо, во-первых, во-вторых сберечь. Потому что другого источника информации о том, кто здесь обитал, каким был климат, какой вообще были жизнь в павлодарском Прииртышье, в Северо-Восточном Казахстане, другого источника информации у нас нет. Есть небольшие, порядка 40 точек в регионе, где есть обнажение остатков древней фауны и флоры. Согласно информации того же доктора геолого-минералогических наук Андрея Шпанского из Томска, он уроженец Успенского района Павлодарской области, но всю свою сознательную жизнь прожил в Томске. Около года назад в Москве вышла его книга о мамонтах и их сородичах, и вот он тоже занимался изучением "Гусиного перелёта". И все эксперты говорят о том, что сберечь его нужно", - говорит директора павлодарского дома географии Александр Вервекин.
При этом по мнению Александра Вервекина, мер по сохранению памятника под открытым небом принимается мало и необходимо выделение средств для этого.
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