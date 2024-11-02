Гусь врезался в лобовое стекло самолёта и ранил пилота в Канаде

В Торонто гусь влетел в лобовое стекло Boeing 737, пробил его насквозь и травмировал пилота, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Simple Flying.

Рейс компании Flair Airlines вылетел из Торонто в Виннипег. Спустя три минуты после взлёта воздушное судно столкнулось со стаей канадских гусей, один из которых ударился о лобовое стекло со стороны капитана самолёта.

"Птица пробила угол панели лобового стекла насквозь и ударилась о пилота, нанеся ему "незначительные травмы"", — сообщает Совет по безопасности на транспорте Канады.

После этого экипаж самолета подал сигнал бедствия, сообщил о произошедшем диспетчерской службе и совершил успешную посадку. О нынешнем состоянии пилота ничего не известно.

Самолёт, участвовавший в этом инциденте, — пятилетний Boeing 737 MAX 8 с регистрационным номером C-FLKO, поставленный авиакомпании Flair в августе 2022 года и введённый в эксплуатацию в январе 2023 года. По данным ch-aviation, за время работы в Flair самолёт налетал более 6000 часов и 2700 циклов.