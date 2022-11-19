Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел

Фото: thevoicemag.ru

Скандально известный "соблазнитель казашек" все-таки не прилетел в Алматы, хотя его ждали несмотря на запрет въезжать в страну, передаёт BaigeNews.kz.

В сети появилось видео с группой около 30 молодых людей, которые заявили, что пришли встретить блогера и написали заявления в линейный отдел полиции с просьбой не впускать пикапера на территорию страны.

"Добрый день, казахстанцы. Сегодня 19 нобря 2022 года должен прилететь гражданин России Алекс Лесли, который оскорблял и плохо отзывался о наших казахских девушках, сестрах. Казахские джигиты собрались, чтобы встретить его в алматинском аэропорту, потому что это задевает нашу гордость", — сообщил автор видео.

Напомним, российский блогер Александр Кириллов под псевдонимом Алекс Лесли, известный на родине благодаря своим скандальным выходкам, книге и тренингам по соблазнению женщин, пожелал преподавать "искусство пикапа" в Казахстане. Лесли заявил, что запускает в южной столице тренинг "Кто найдёт самую горячую казашку".

Поступок блогера возмутил казахстанцев. 16 ноября правоохранительные органы сообщили, что Александру Кириллову запретили въезд в Казахстан. Однако позже пикапер заявил, что не верит в запрет и всё равно прилетит в Алматы.

"Никакого бана нет, иначе меня бы даже не посадили бы в самолёт. Встречайте меня в Казахстане, я к вам лечу", – написал гуру пикапа в соцсетях, опубликовав видео из самолёта.

После этого, пользователи соцсетей увидели в сториз у Лесли несколько видео из аэропорта Алматы. Однако особо внимательные заметили, что это фейк.

Скриншот: Qumash

"Слева чей-то сторис из аэропорта Алматы, а справа — Алекса Лесли.Судя по всему, "гуру пикапа" просто наложил свой голос на чужое видео, и его в KZ, на самом деле, нет. Драки не будет. Расходимся", — сделал вывод Telegram-канал Qumash.

Ранее МИД РК пообещал внимательно изучить заявления "секс-инструктора" и принять соответствующие меры, однако в ведомстве отметили, что Казахстан реагирует только на официальные заявления других государств.