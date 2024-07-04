Гурбангулы Бердымухамедов прилетел в Астану

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в столицу Казахстана. В аэропорту Национального Лидера туркменского народа встретил Премьер-Министр Казахстана Олжас Бектенов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Гурбангулы Бердымухамедов примет участие во встрече в формате "ШОС плюс", которая будет проведена впервые и состоится под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога – стремление к устойчивому миру и развитию". В заседании примут участие главы государств-наблюдателей, почетные гости и представители международных организаций.

“Дипломатические отношения между Казахстаном и Туркменистаном развиваются в духе дружбы и стратегического партнерства. Имеются совместные взаимовыгодные проекты в транзитно-транспортной сфере, намечены шаги по развитию сотрудничества в газовой отрасли.

По итогам прошлого года объем взаимной торговли между Казахстаном и Туркменистаном составил $563 млн, увеличившись на 28% по сравнению с 2022 г. Положительная тенденция сохранилась и в текущем году: за 4 месяца взаимная торговля выросла, достигнув $167,8 млн”, - говорится в сообщении.