Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Казахстан
Сегодня, 15:55
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Сегодня, 15:55Сегодня, 15:55
103Фото: Акорда
Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.
В аэропорту Туркестана высокого гостя встретил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.
В рамках визита запланированы неформальная встреча и посещение ряда объектов города.
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