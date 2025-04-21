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Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Казахстан

Сегодня, 15:55
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Акорда Сегодня, 15:55
Сегодня, 15:55
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Фото: Акорда

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

В аэропорту Туркестана высокого гостя встретил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

В рамках визита запланированы неформальная встреча и посещение ряда объектов города.

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