Гуманитарный груз в Турцию КТЖ доставит шаттл-поездами

200 контейнеров с гуманитарным грузом из Китая в Турцию доставят шаттл-поездами через Казахстан по Транскаспийскому Международному транспортному маршруту, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НК "Қазақстан темір жолы".

С составе груза палатки для временного размещения людей, пострадавших от землетрясения, и другие необходимые товары.

"В составе первого поезда пятьдесят 40-футовых контейнеров. Планируется отправка ещё 150 контейнеров. По территории Казахстана груз проследует в сжатые сроки (за 90 часов) до Каспийского моря (порт Актау), далее в Азербайджан, Грузию до города Мерсин (Турция)", - сообщили в КТЖ.

Оператор шаттл-поездов - АО "KTZ Express".