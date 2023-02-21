Гуманитарную помощь на 1,8 млн долларов оказал Казахстан Таджикистану

Посол Казахстана в Таджикистане Валихан Туреханов передал сертификат официальной гуманитарной помощи Казахстана на пять тысяч тонн мазута директору Агентства по государственным материальным резервам при правительстве РТ Нурмахмаду Ахмадзода, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИД РК.

Посол отметил, что в соответствии с поручением президента Казахстана принято решение оказать Таджикистану гуманитарную помощь на сумму 860 миллионов 805 тысяч тенге (около 1,8 миллиона долларов) в целях стабильного функционирования важных энергетических объектов страны.