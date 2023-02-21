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МИД РК Сегодня, 22:35
109
Сегодня, 22:35
109
Фото: МИД РК

Гуманитарную помощь на 1,8 млн долларов оказал Казахстан Таджикистану

Посол Казахстана в Таджикистане Валихан Туреханов передал сертификат официальной гуманитарной помощи Казахстана на пять тысяч тонн мазута директору Агентства по государственным материальным резервам при правительстве РТ Нурмахмаду Ахмадзода, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИД РК.

Посол отметил, что в соответствии с поручением президента Казахстана принято решение оказать Таджикистану гуманитарную помощь на сумму 860 миллионов 805 тысяч тенге (около 1,8 миллиона долларов) в целях стабильного функционирования важных энергетических объектов страны.

"Гуманитарный груз – это вклад в обеспечение энергетической безопасности и проявление братства и взаимовыручки, которые присущи многовековым отношениям Казахстана и Таджикистана. Общий объём поставленной казахстанской стороной гуманитарной помощи Таджикистану в денежном эквиваленте, начиная с 2006 года превысил 44 миллиона долларов", - отметили в МИД.

 
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#гуманитарная помощь #МИД #Таджикистан
BaigeNews.kz
Сегодня, 22:35
109
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