Гуляющий по Атырау слон обнажил проблемы горожан

В Атырау слон, приехавший вместе с цирком, поедая траву гулял по одной из площадок города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Orda.kz.

Сцена оказалась настолько неожиданной, что горожане начали снимать происходящее на видео. Судя по видео, животное выглядело уставшим и печальным, что тронуло сердца зрителей.

В определённый момент слон начал кидать на себя землю, что вызвало ещё большее волнение среди наблюдателей. Такое поведение объяснялось как попытка животного защитить себя от жары, что добавило обеспокоенности среди местных жителей.

Одна из присутствующих женщин сожалела, что в Атырау нет доступа к воде, и слону нечем утолить жажду. Жители также упомянули, что горожане уже две недели живут без горячей воды, что усилило накал обсуждений.

"Люди в социальных сетях начали делиться своими историями и жалобами, связывая ситуацию с животным с текущими проблемами в городе. Слон, хоть и был временным гостем в Атырау, стал символом местных неудобств, связанных с коммунальными услугами", - сообщает портал.

Позже стало известно, что он просто отдыхал после выступления, а прогулка была частью обычной жизни цирковых животных.