Гуляющего по мегаполису мужчину с ножом задержали в Алматы
Сегодня, 12:49
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Сегодня, 12:49Сегодня, 12:49
117Фото: pixabay.com
В Казнете распространилось видео, на котором трое мужчин, один из которых вооружён ножом, разгуливают по улицам Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
В полиции мегаполиса подтвердили информацию и сообщили, что проводится расследование.
"Правонарушители задержаны и доставлены в полицию. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств дела. В отношении них непременно будут приняты меры в соответствии законодательством РК", - говорится в сообщении.
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