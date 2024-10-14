  • 14 Октября, 13:05
  • BAIGENEWS

Гуляющего по мегаполису мужчину с ножом задержали в Алматы

Сегодня, 12:49
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 12:49
Сегодня, 12:49
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Фото: pixabay.com

В Казнете распространилось видео, на котором трое мужчин, один из которых вооружён ножом, разгуливают по улицам Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

В полиции мегаполиса подтвердили информацию и сообщили, что проводится расследование.

"Правонарушители задержаны и доставлены в полицию. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств дела. В отношении них непременно будут приняты меры в соответствии законодательством РК", - говорится в сообщении.

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