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Гулявшего с бараном блогера арестовали в Астане

Сегодня, 17:50
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pxhere.com Сегодня, 17:50
Сегодня, 17:50
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Фото: pxhere.com

Блогера, выгуливавшего на поводке барана в ТРЦ "Азия Парк" и пытавшегося вместе с животным проехать в автобусе, арестовали в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Подробности инцидента сообщили в полиции.

"24 октября 25-летний столичный блогер, стремясь привлечь внимание в социальных сетях, прогуливался с живым бараном на поводке в ТРЦ "Азия Парк" и даже пытался воспользоваться общественным транспортом. Его действия привели к нарушению общественного порядка. Блогер задержан, привлечён к административной ответственности по статье 434 КоАП РК - "Мелкое хулиганство" и подвергнут административному аресту сроком на пять суток", - сообщили в ДП Астаны.  

Кроме того, наложены штрафы по 5 МРП за загрязнение мест общего пользования по статье 434-2, а также за жестокое обращение с животным по части 1 статьи 407-1 КоАП РК.

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