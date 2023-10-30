Гулявшего с бараном блогера арестовали в Астане
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Блогера, выгуливавшего на поводке барана в ТРЦ "Азия Парк" и пытавшегося вместе с животным проехать в автобусе, арестовали в Астане, передаёт BaigeNews.kz.
Подробности инцидента сообщили в полиции.
"24 октября 25-летний столичный блогер, стремясь привлечь внимание в социальных сетях, прогуливался с живым бараном на поводке в ТРЦ "Азия Парк" и даже пытался воспользоваться общественным транспортом. Его действия привели к нарушению общественного порядка. Блогер задержан, привлечён к административной ответственности по статье 434 КоАП РК - "Мелкое хулиганство" и подвергнут административному аресту сроком на пять суток", - сообщили в ДП Астаны.
Кроме того, наложены штрафы по 5 МРП за загрязнение мест общего пользования по статье 434-2, а также за жестокое обращение с животным по части 1 статьи 407-1 КоАП РК.
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