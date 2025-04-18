На судебном процессе по резонансному делу Шерзата Полата была заслушана свидетельница Эльмира Нурбекова, которая рассказала о событиях, произошедших ночью 3 октября 2024 года, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По её словам, в тот день она находилась на работе, когда ей позвонила подруга Дана. После разговора с ней Нурбековой написал Равиль, предложив встретиться в кафе. Эльмира согласилась, но уточнила, что сможет только после работы.

"Я вышла с работы около восьми вечера и направилась домой. Потом снова связалась с Даной, мы переписывались. Затем написал Равиль и пригласил нас в кафе. Мы вместе с Даной поехали туда", - рассказала свидетель.

У кафе "Эйфория", по словам Нурбековой, уже находились Равиль, Нуркияс и ещё несколько молодых людей, которых она не знала. Внутри заведения их уже ждал накрытый стол. Позже приехал и Абзал.

"Я не помню точно, был ли он с самого начала или позже подошёл. Мы посидели, поговорили, с Даной пошли танцевать. Танцпол находился в другой комнате. Потом вернулись за стол. Пацаны тоже сидели, но в основном мы с Даной разговаривали, о чём они между собой - не слышала", - пояснила Эльмира.

Позже к компании присоединились Азамат и его брат. Вечер продолжался до закрытия кафе.

"Официантка подошла, сказала, что кафе закрывается. Мы оплатили счёт и вышли. Последними выходили я и Равиль. Я забыла сумку, вернулась за ней. Когда вышла снова, все уже стояли на улице. Потом я сказала Дане - поехали домой. Нам предложили подвезти, сказали, что машина есть", - добавила свидетель.

Девушки сели в черный Mersedes и поехали в магазин "Камажай".

Ранее в суде выступил друг убитого Шерзата Полата. По его словам, в день трагедии он и еще трое друзей Шерзата пришли помочь в магазине.

Также сегодня в суде выступили бабушка, мама и отец Шерзата Полата.

Отец Шерзата рассказал, с чего начался конфликт. Также он объяснил, почему вытащил нож в тот день.

Мать поделилась новыми подробностями событий. По её словам, две девушки, которые находились на месте событий, не только не попытались остановить происходящее, но и мешали оказанию помощи.

Она также рассказала, что ей не дали помочь раненному сыну.

Бабушка Шерзата попросила суд о снисхождении к одному из обвиняемых.

Также она заявила, что группа, участвовавшая в трагических событиях, действовала с заранее подготовленным умыслом.

Кроме того, она со слезами на глазах сказала, что воспитывала Шерзата с малых лет и была ему как вторая мать. По её словам, внук не был агрессивным и не лез в драки.