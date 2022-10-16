Гулял целые сутки: полицейские Семея нашли пропавшего мальчика

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Подросток ушёл на встречу с друзьями, но домой так и не вернулся.

Полицейские области Абай нашли пропавшего 14-летнего подростка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

В ведомстве отмечают, что благодаря слаженным и оперативным действиям сотрудников полиции мальчика вернули родителям.

Они пытались самостоятельно найти сына, но поиски не дали результатов, и они обратились в полицию. Подросток отсутствовал дома сутки.

"По тревоге незамедлительно была собрана оперативно-поисковая группа. Были задействованы 52 сотрудника полиции. Они осмотрели места скопления молодежи, заброшенные частные дома, здания, подвалы, чердаки", - рассказали в ведомстве.

Ребёнка нашёл участковый Ардак Жанузаков в сквере Победы в центре города.