Гулял со спущенными брюками возле школы: мужчину наказали в Павлодаре
Сегодня, 12:40
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Сегодня, 12:40Сегодня, 12:40
312Фото: Baigenews.kz
В Павлодаре наказали мужчину за прогулку со спущенными брюками в нетрезвом состоянии возле школы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на @Pavlodarnews.kz.
"23 сентября около четырех часов дня выпивший павлодарец около школы по улице Айманова ругался, ходил со спущенными брюками, справил естественную нужду", - пишет издание.
Житель города полностью признал свою вину.
Как сообщили в Специализированном суде по административным правонарушениям Павлодара, горожанина обвиняли в мелком хулиганстве на территории учебного заведения.
Суд постановил: павлодарец виновен по первой части статьи 434 КоАП. Пять суток мужчина проведет под арестом.
Постановление суда не вступило в законную силу.
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