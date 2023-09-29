Гулял со спущенными брюками возле школы: мужчину наказали в Павлодаре

В Павлодаре наказали мужчину за прогулку со спущенными брюками в нетрезвом состоянии возле школы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на @Pavlodarnews.kz.

"23 сентября около четырех часов дня выпивший павлодарец около школы по улице Айманова ругался, ходил со спущенными брюками, справил естественную нужду", - пишет издание.

Житель города полностью признал свою вину.

Как сообщили в Специализированном суде по административным правонарушениям Павлодара, горожанина обвиняли в мелком хулиганстве на территории учебного заведения.

Суд постановил: павлодарец виновен по первой части статьи 434 КоАП. Пять суток мужчина проведет под арестом.

Постановление суда не вступило в законную силу.