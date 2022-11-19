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  • Гулял с пистолетом: страдающий ДЦП житель Талдыкоргана переполошил соцсети
t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 10:55
133
Сегодня, 10:55
133
Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Гулял с пистолетом: страдающий ДЦП житель Талдыкоргана переполошил соцсети

В соцсетях появилось видео о том, как по улицам Талдыкоргана гуляет неизвестный молодой человек с оружием. Судя по кадрам, парень страдает ДЦП, передаёт BaigeNews.kz.

Telegram-канал Egovpress попросил департамент полиции Жетысуской области прокомментировать инцидент. Вообружённым горожанином заинтересовались правоохранители.

"Видеозапись произведена прохожими 13 ноября в Талдыкоргане. Вызванные на место происшествия сотрудники городской полиции установили и задержали 18-летнего местного жителя,  страдающего ДЦП. Оружие на видео является игрушечным пистолетом. Задержанного передали его родным, которые обязались более внимательнее за ним присматривать", — сообщил Telegram-канал МВД РК.

Видео: Egovpress
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BaigeNews.kz
Сегодня, 10:55
133
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