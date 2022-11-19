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Гулял с пистолетом: страдающий ДЦП житель Талдыкоргана переполошил соцсети
В соцсетях появилось видео о том, как по улицам Талдыкоргана гуляет неизвестный молодой человек с оружием. Судя по кадрам, парень страдает ДЦП, передаёт BaigeNews.kz.
Telegram-канал Egovpress попросил департамент полиции Жетысуской области прокомментировать инцидент. Вообружённым горожанином заинтересовались правоохранители.
"Видеозапись произведена прохожими 13 ноября в Талдыкоргане. Вызванные на место происшествия сотрудники городской полиции установили и задержали 18-летнего местного жителя, страдающего ДЦП. Оружие на видео является игрушечным пистолетом. Задержанного передали его родным, которые обязались более внимательнее за ним присматривать", — сообщил Telegram-канал МВД РК.
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