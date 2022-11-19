Гулял с пистолетом: страдающий ДЦП житель Талдыкоргана переполошил соцсети

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В соцсетях появилось видео о том, как по улицам Талдыкоргана гуляет неизвестный молодой человек с оружием. Судя по кадрам, парень страдает ДЦП, передаёт BaigeNews.kz.

Telegram-канал Egovpress попросил департамент полиции Жетысуской области прокомментировать инцидент. Вообружённым горожанином заинтересовались правоохранители.