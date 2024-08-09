Гульвире Доненбаевой вынесли приговор в области Абай

В суде №2 Семея рассмотрели уголовное дело в отношении бывших должностных лиц Управления миграционной службы ДП области Абай. На скамье подсудимых оказались начальник управления - Гульвира Доненбаева, инспектор УМС и инспектор Ауэзовского отдела полиции, передаёт BaigeNews.kz.

Судом установлено, что Доненбаева, используя служебное положение и действуя через посредника – инспектора УМС С. получила от Н. денежное вознаграждение за способствование переводу по службе.

Сумма взятки составила 1 000 долларов, что эквивалентно 476 890 тенге.

"Преследуя цели получения незаконного денежного вознаграждения Д. способствовала переводу Н. из Ауэзовского ОП УП Семея в миграционную службу. Вина осуждённых подтверждена показаниями свидетелей, материалами оперативно-розыскных мероприятий, негласных следственных действий, денежными средствами, изъятыми у подсудимой Д. и другими материалами дела", - сообщили в суде.

Подсудимые вину не признали и просили оправдать их за отсутствием в их действиях состава преступления.

"Приговором суда Д. признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, с лишением звания полковник полиции. Посредник С. признан виновным и приговорён к лишению свободы сроком на 3 года 6 месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе с лишением звания подполковник полиции. Давшая деньги Н. признана виновной и приговорена к лишению свободы сроком на 3 года с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе с лишением звания майор полиции. С учётом наличия на иждивении троих малолетних детей и ребенка с инвалидностью, отбывание наказания отсрочено на 5 лет", - сообщили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, почти год шло судебное расследование в отношении бывшей главы Управления миграционной службы по Абайской области Гульвиры Доненбаевой. Накануне оглашения приговора трое подсудимых, пользуясь своим правом, сказали последнее слово. Они заявили, что дело сфабриковано.