Гульмире Сатыбалды вынесли приговор

В СМУС Алматы рассмотрели уголовное дело в отношении Гульмиры Сатыбалды и Мади Батыршаева. Их обвиняли в незаконном лишении человека свободы, повлекшем тяжкие последствия (ч.3 ст.126 УК). Кроме того, Сатыбалды вменялось вымогательство и самоуправство, совершённое с угрозой применения насилия, передаёт BaigeNews.kz.

Судом установлено, что в 2011 году Сатыбалды обратилась к единственному акционеру АО потерпевшему Ж. с предложением о совместном ведении бизнеса. По договорённости произведён раздел долей участия в АО, она стала неофициальным владельцем 34% акций.

В 2019 году подсудимая обвинила Ж. в хищении пяти миллиардов тенге. Затем, вступив в предварительный сговор с личным помощником Батыршаевым, приставила к потерпевшему охранников, отобрала средства связи, незаконно удерживая в его доме в условиях полной социальной изоляции на протяжении 165 дней.

"В результате нанесён тяжкий урон психическому состоянию последнего. В период незаконного лишения свободы подсудимая завладела денежными средствами и имуществом потерпевшего и его близких родственников путём вымогательства. В результате причинила материальный ущерб в особо крупном размере – 217,9 миллиона тенге. Кроме того, С. совершила самоуправство, принудила потерпевшего переоформить права на имущество и уставные доли на третьих лиц, аффилированных с нею, причинив особо крупный материальный ущерб в размере 1,2 миллиарда тенге", - сообщили в суде.

Прокурор просил назначить Сатыбалды 13 лет лишения свободы, её помощнику – 10 лет.

Подсудимые вину не признали.

"Приговором суда С. признана виновной по ч.3 ст.126, ч.4 ст.194, п.2 ч.4 ст.389 УК и приговорена к 12 годам лишения свободы c конфискацией имущества. Б. признан виновным по ч.3 ст.126 УК и осужден к 9 годам лишения свободы", - уточнили в суде.

Суд осужденной в пользу потерпевшего взыскан материальный ущерб в сумме 2,6 миллиарда тенге, а также в счёт компенсации морального вреда - 10 миллионов тенге. С осужденного Б. – два миллиона тенге.

По гражданскому иску потерпевших К. и А. с подсудимой Сатыбалды взыскан материальный ущерб в размере 233 миллиона и 109 миллионов тенге, соответственно.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, суд по делу Гульмиры Сатыбалды начался в январе 2023. Ее задержали в 2022 году по подозрению в хищении 747 млн тенге из бюджета на ремонт объектов зимней Универсиады. Потом ей предъявили обвинение в самоуправстве вымогательстве и похищение человека – партнера по бизнесу Абая Жунусова. Ранее подсудимая частично признала свою вину, отвергнув обвинение в похищении.