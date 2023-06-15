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"Гуд, бауырсаки гуд". Немцы остались в восторге от кухни Шымкента
Посмотреть на Шымкент прибыла делегация немецких туристов. Для гостей накрыли дастархан и встретили как подобает в третьем мегаполисе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.
Немецкие туристы попробовали бауырсаки, кымыз и шымкентский чай. Гости рассказали, что удивлены гостеприимством казахов.
"Гуд бауырсаки, гуд", — говорят туристы.
Для многих шымкентская жара стала слишком знойной. Гости были в недоумении, что в жаркую погоду им еще предложили горячий чай.
"Я была в шоке, когда мне в такую жару дали чай, я сначала подумала вода, а там чай. Я выпила, было неудобно отказать, и усталость прошла. А бауырсаки просто отменные, нам даже удалось чуть-чуть полепить. Меня Шымкент удивил", — говорит Даниела Андерсон.
Гостей провели по рынку, кафе и дали попробовать самсу. Туристы рассказали, что выбрали такой тур по нескольким странам.
"Сначала мы прилетели в Кыргызстан, потом в Ташкент и потом в Шымкент. Мне очень понравилось. Жаль, что не можем тут побыть еще несколько дней, нужно обратно. У вас так все просто, так мило и спокойно. Вы такие расслабленные и довольные. Это круто", — говорит Герман Штольц.
Шымкент в этом году может побить рекорды по количеству приема туристов. Как стало известно, уже гостиницы мегаполиса туристы бронируют за месяц вперед. Что касается прошлого года, южный мегаполис встретил около 500 тысяч туристов, 36 тысяч из них из стран дальнего зарубежья.
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