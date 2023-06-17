"Губы у нее были синие, тело холодное, глаза закрыты": утонувшего ребенка вернули к жизни полицейские Шахтинска

Фото: Polisia.kz

В отдел полиции Шахтинска поступило сообщение из приемной скорой помощи: на зоне отдыха, расположенной в 10 км от города, утонул малолетний ребенок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Оперативный дежурный незамедлительно отправил на место следственно-оперативную группу в составе следователя Үммігүлеім Күрмана, оперуполномоченного Ислама Аканова, криминалиста Меирхана Шарипова, водителя Азамата Алтынхана. Включив "мигалку", служебная автомашина следовала на место происшествия на возможно предельной скорости – 130 км/час. Через пять-шесть минут полицейские уже находились на берегу водоема зоны отдыха. Вскоре выяснилось, что эти минуты оказались решающими.

"Увидел маленькую девочку, которая на правом боку лежала на пляже. Губы у нее были синие, тело холодное, глаза закрыты, но двигался живот – удивительно, но ребенок еще дышал. Как потом узнал, зовут малышку Аглая, а возраст всего один год и девять месяцев. Мы приготовились к самому худшему варианту. С оперуполномоченным Исламом выскочили из машины и побежали к девочке. Я взял ее на руки и занес в служебный УАЗик. Вместе с нами села мама ребенка, и мы поехали в Шахтинск. По дороге сразу начали оказывать девочке первую медицинскую помощь. Делал это в первый раз. Но знал, какие действия необходимо предпринимать. Год назад окончил юридическую академию МВД, полученные теоретические знания очень помогают нам в работе. В академии у нас были специальные занятия по оказанию помощи людям, которых вытащили из воды. Кроме того, как только начался купальный сезон, перед тем, как мы заступаем на службу заместитель начальника ОП Каирбек Абеуов ежедневно проводит инструктаж по оказанию помощи утопающим. Все чему учили, сразу всплыло в памяти и, когда возникла экстремальная ситуация, уже действовал на "автомате". Положил лицом вниз ребенка себе на колени, под грудь подложил ладонь, а Ислам стал делать массаж сверху. Через пять секунд изо рта Аглаи полилась вода. Она стала плакать, но глаза не открывала. Обратил внимание, что девочка чем-то поперхнулась. Из гортани ребенка вытащил комок жевательной резинки", – рассказывает Меирхан Шарипов.

Примерно на полпути к Шахтинску полицейские встретили машину скорой помощи. Она на скорости проскочила мимо – врачи не думали, что полицейские везут ребенка, которого, можно сказать, “вытащили” с того света. Медики остановились, обратив внимание на сигналы служебного автомобиля. Место оказалось такое, что им невозможно было развернуться – узкая дорога следовала прямо по дамбе водоема. Машина скорой помощи стала двигаться задним ходом, а им навстречу, держа девочку на руках, бежал М. Шарипов. Полицейского тревожило, что ребенок почему-то так и не открыл глаза.

Вместе с медиками, не отпуская девочку, он доехал до городской больницы Шахтинска. Весь путь бригаду скорой помощи сопровождали полицейские. Затем, передав малышку врачам, сотрудники следственно-оперативной группы продолжили службу. Между тем, Аглаю из Шахтинска доставили в многопрофильную больницу Караганды. Здесь девочку поместили в реанимацию. В настоящее время она окончательно пришла в себя и ее состояние медики оценивают как стабильное.

Выяснилось, ребенок вместе с родителями и старшими детьми находилась на пляже. Накупавшись, ребятишки остались на берегу водоема, а мама с папой расположились в беседке. Никто не обратил внимания, как Аглая пошла на помост, с которого обычно купающиеся совершали прыжки в водоем. Тревогу подняли, когда девочка сорвалась и, оказавшись в воде, камнем пошла на дно. На берег ее вытащил отец, который сразу стал делать искусственное дыхание, но все усилия оказались тщетными. Тогда мужчина позвонил в скорую помощь и сообщил о случившемся.