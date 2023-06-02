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Грязь на каждом шагу: во что превратился один из красивейших мостов Астаны
Нашумевший обладатель международной архитектурной премии – Атырауский мост в Астане погряз в мусоре и грязи. Неприглядную картину запечатлел корреспондент BaigeNews.kz.
Мост, являющийся достопримечательностью города, построили в 2018 году к 20-летию столицы. Сегодня его внешний облик оставляет желать лучшего. На каждом шагу пакеты, обертки, остатки еды, бутылки...
Во время прогулки нас удивило поведение астанчан. Они не только не предприняли попыток каким-то образом скучковать мусор, многие подпинывали его, как футбольный мяч.
Редакция обратилась в акимат района Нура с просьбой прокомментировать ситуацию с уборкой на территории достопримечательности.
"При проведении государственных закупок для определения подрядчиков по санитарной очистке в каждом договоре указывается участок, который подрядчик обязуется содержать. Для каждого участка объявляется отдельный конкурс. В связи с созданием нового аппарата процесс объявления конкурса и определения подрядчика для некоторых участков затянулся, поэтому уборкой набережной со стороны района "Нура" и моста занималась организация, чистящая другой участок. Их силы не были рассчитаны на уборку двух участков, поэтому в последнее время наблюдалась картина с переполненными урнами", - пояснили в акимате.
В ведомстве отметили, что после всех конкурсных процедур идёт процесс заключения договора с подрядчиком. Ориентировочно через неделю к работе приступят люди, которые будут в двухсменном режиме (круглосуточно) чистить урны, собирать мусор, проводить механическую чистку на набережной и двух пешеходных мостах через реку Есиль.
"Замечания по мусору возле объектов МСБ передали управляющей компании центрального парка. Компания проведёт профилактическую беседу с предпринимателями, а также будет тщательнее следить за санитарной очисткой территории возле точек питания. Также отмечаем, что имея ввиду большой поток людей на набережной, будем поднимать вопрос установки дополнительных урн, когда аппарату выделят бюджет на благоустройство", - уточнили в пресс-службе районного акимата.
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