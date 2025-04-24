  • 24 Апреля, 16:37
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Грузовые вагоны сошли с рельсов на станции Турксиб

Сегодня, 14:23
АВТОР
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КТЖ Сегодня, 14:23
Сегодня, 14:23
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Фото: КТЖ

Утром 24 апреля на станции Турксиб произошёл сход с рельсов грузовых вагонов, передает BaigeNews.kz.

Как сообщили в КТЖ, вагоны принадлежали частным владельцам.

В результате происшествия никто не пострадал.

На место оперативно были направлены восстановительные поезда со станций Тараз и Шу для ликвидации последствий и нормализации движения на участке.

Причины происшествия устанавливаются, проводится проверка.

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