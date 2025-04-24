Утром 24 апреля на станции Турксиб произошёл сход с рельсов грузовых вагонов, передает BaigeNews.kz.

Как сообщили в КТЖ, вагоны принадлежали частным владельцам.

В результате происшествия никто не пострадал.

На место оперативно были направлены восстановительные поезда со станций Тараз и Шу для ликвидации последствий и нормализации движения на участке.

Причины происшествия устанавливаются, проводится проверка.