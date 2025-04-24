Грузовые вагоны сошли с рельсов на станции Турксиб
Сегодня, 14:23
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Сегодня, 14:23Сегодня, 14:23
161Фото: КТЖ
Утром 24 апреля на станции Турксиб произошёл сход с рельсов грузовых вагонов, передает BaigeNews.kz.
Как сообщили в КТЖ, вагоны принадлежали частным владельцам.
В результате происшествия никто не пострадал.
На место оперативно были направлены восстановительные поезда со станций Тараз и Шу для ликвидации последствий и нормализации движения на участке.
Причины происшествия устанавливаются, проводится проверка.
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