Грузовой поезд столкнулся с авто на железнодорожном переезде в Петропавловске

Водитель грузового автомобиля проехал железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Rail-news.kz.

Причина аварии - нарушение водителем автомобиля правил дорожного движения.

"На участке Петропавловск-Кокшетау водитель грузового автомобиля проехал железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора и допустил боковое столкновение с грузовым поездом", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе КТЖ, в результате ДТП пострадал пассажир автомобиля, которого доставили в больницу в Петропавловске.