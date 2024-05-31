Грузовой поезд столкнулся с авто на железнодорожном переезде в Петропавловске
Сегодня, 16:45
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Сегодня, 16:45Сегодня, 16:45
113Фото: КТЖ
Водитель грузового автомобиля проехал железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Rail-news.kz.
Причина аварии - нарушение водителем автомобиля правил дорожного движения.
"На участке Петропавловск-Кокшетау водитель грузового автомобиля проехал железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора и допустил боковое столкновение с грузовым поездом", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе КТЖ, в результате ДТП пострадал пассажир автомобиля, которого доставили в больницу в Петропавловске.