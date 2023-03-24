Грузовой поезд сошёл с рельсов в Алматинской области

Спецкомиссия расследует обстоятельства схода вагонов грузового поезда на станции Копа, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл 23 марта в 12:20 в Алматинской области.

"При следовании грузового поезда произошёл сход с рельсов четырёх вагонов с контейнерами. Жертв и пострадавших нет. Инцидент не повлиял на движение поездов. Для расследования причин случившегося в КТЖ создана комиссия", - сообщили в пресс-службе АО "НК "ҚТЖ".