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Грузовой поезд сошёл с рельсов в Алматинской области Сегодня, 15:37
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Сегодня, 15:37
130

Грузовой поезд сошёл с рельсов в Алматинской области

Спецкомиссия расследует обстоятельства схода вагонов грузового поезда на станции Копа, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл 23 марта в 12:20 в Алматинской области.

"При следовании грузового поезда произошёл сход с рельсов четырёх вагонов с контейнерами. Жертв и пострадавших нет. Инцидент не повлиял на движение поездов. Для расследования причин случившегося в КТЖ создана комиссия", - сообщили в пресс-службе АО "НК "ҚТЖ".

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Сегодня, 15:37
130
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