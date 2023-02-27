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polisia.kz Сегодня, 13:48
59
Сегодня, 13:48
59
Фото: polisia.kz

Грузовой поезд сбил табун лошадей в Акмолинской области

На перегоне станции Кокшетау-Жамантуз грузовой поезд сбил лошадей, передает BaigeNews.kz. со ссылкой на Polisia.kz. Машинист грузового поезда, когда увидел животных на рельсах, применил экстренное торможение, однако предотвратить столкновение не удалось, в результате чего сбиты 32 лошади.

Стоянка поезда составила 50 минут.

"На станции Кокшетау установлен 28-летний житель села Игилик, который допустил выход домашних животных на железнодорожное полотно. Остальные владельцы лошадей, находившихся в данном табуне, пояснили, что жители села лошадей пасут по очереди. По данному факту по части 1 статьи 559 КоАП РК наложен административный штраф в размере 5 МРП", - сообщили в полиции. 

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BaigeNews.kz
Сегодня, 13:48
59
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