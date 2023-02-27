Грузовой поезд сбил табун лошадей в Акмолинской области

Фото: polisia.kz

На перегоне станции Кокшетау-Жамантуз грузовой поезд сбил лошадей, передает BaigeNews.kz. со ссылкой на Polisia.kz. Машинист грузового поезда, когда увидел животных на рельсах, применил экстренное торможение, однако предотвратить столкновение не удалось, в результате чего сбиты 32 лошади.

Стоянка поезда составила 50 минут.