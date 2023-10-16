Грузовой поезд сбил 20 овец в СКО

30-летний житель Северо-Казахстанской области нарушил правила выпаса скота в полосе отвода железных дорог. В результате 20 овец попали под грузовой поезд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В целом, за девять месяцев текущего года в целом на железной дороге страны было допущено 873 случая наездов на домашний скот, из них 480 лошадей, 240 коров, 79 овец и баранов и другие.

"На перегоне Уголки-Саумалколь СКО машинист грузового поезда применил экстренное торможение из-за нахождения на железнодорожных путях мелко рогатого скота. Предотвратить наезд не удалось, в результате чего были сбиты 20 овец. Незапланированная стоянка поезда составила 34 минуты", - сообщил начальник управления административной полиции ДП на транспорте Марат Дубаев.

Хозяином скота оказался 30-летний житель Северо-Казахстанской области, его привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 559 КоАП РК за нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог.

Помимо вышеуказанных проблем, которые являются следствием применения экстренных торможений, зачастую возникают риски угрозы жизни и получения травм у локомотивных бригад и пассажиров. В этой связи, транспортные полицейские вновь напоминают, что владельцы сельскохозяйственных животных не должны допускать выпас скота в полосе отвода железных дорог, оставлять их без присмотра.