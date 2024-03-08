Грузовой поезд насмерть сбил парня в Шымкенте

8 марта в Шымкенте, на улице Жиделибайсын, грузовой поезд насмерть сбил молодого парня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.

Очевидцы уверяют, что погибшему было примерно 18-20 лет. По их словам, поезд протащил его на 20-30 метров и после остановился.

Подробности инцидента пока в транспортной полиции не раскрывают. В пресс-службе лишь сообщили, что по данному факту ведется проверка.