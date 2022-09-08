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  • Грузовой локомотив протаранил легковушку близ Талдыкоргана
polisia.kz Сегодня, 23:22
43
Фото: polisia.kz

Грузовой локомотив протаранил легковушку близ Талдыкоргана

Грузовой локомотив протаранил легковой автомобиль ВАЗ-2109 близ Талдыкоргана,передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Polisia.kz.

ДТП произошло в Ескельдинском районе Алматинской области 8 сентября. 

Выяснилось, что 35-летний водитель авто, несмотря на приближающийся локомотив, пытался проскочить железнодорожный переезд. Автомашину от удара протащило на 15-20 метров. Троих человек, находившихся в салоне авто, госпитализировали с различными травмами.

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#дтп #поезд #автомобиль
Сегодня, 23:22
43
Журналист

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