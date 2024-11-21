Грузовой корабль запустили к МКС с Байконура

С космодрома Байконур на МКС отправилась ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-29", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Роскосмос.

Выведение корабля на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей прошли в штатном режиме.

Стыковка "Прогресса МС-29" к малому исследовательскому модулю "Поиск" российского сегмента Международной космической станции планируется 23 ноября в 17:37 по московскому времени. На станции корабль ждёт экипаж 72-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Алексея Овчинина, Ивана Вагнера и Александра Горбунова, астронавтов NASA Дональда Петтита, Ника Хейга, Барри Уилмора и Суниты Уилльямс.

Это 14-й пуск российской ракеты-носителя в 2024 году, в том числе седьмой — с Байконура и четвёртый — с кораблём "Прогресс".

На "Прогрессе МС-29" доставят 2 487 килограммов груза на МКС, в том числе 1 155 килограммов аппаратуры и оборудования для систем станции, укладок для научных экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств, 869 килограммов топлива для дозаправки станции, 420 килограммов питьевой воды для космонавтов и 43 килограмма азота для пополнения атмосферы МКС.