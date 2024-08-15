Грузовой корабль "Прогресс" стартовал с космодрома Байконур

С Байконура в 8:20 по времени Астаны с площадки №31 запущена ракета "Союз-2.1а" с грузовым транспортным кораблем "Прогресс МС-28", передаёт BaigeNews.

Стыковка корабля "Прогресс МС-28" с МКС намечена по штатной схеме через двое суток 17 августа.

Пуск прошел в штатном режиме, на девятой минуте после старта космический грузовик был выведен на орбиту.

Запуск ГТК "Прогресс МС-28" осуществлен в рамках обеспечения программы Международной космической станции. Российский грузовик доставит на международную станцию 2,6 тонны грузов, в том числе: 950 кг топлива для поддержания орбиты МКС, продукты питания, воду, воздух и посылки для космонавтов, 420 литров питьевой воды системы "Родник", 40 кг азота, а также 1201 кг оборудования для дооснащения станции, укладки с научным оборудованием для проведения экспериментов.