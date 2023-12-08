Грузовики "замёрзли" на трассе Петропавловск – Астана

Водители большегрузов застряли на трассе Петропавловск – Астана из-за ухудшения погодных условий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Из-за понижения температуры, на всех загородных трассах было ограничено движение для пассажирского транспорта и транспорта на дизельном топливе. Однако, несмотря на предостережения, в трудную ситуацию все же попали водители большегрузов, следовавшие по своему маршруту.

Вызов о помощи на республиканской трассе Петропавловск – Астана получили полицейские экипажа “Тулпар 17”.

"Две фуры “встали” во время следования, так как замерзла солярка. Полицейские незамедлительно доставили дальнобойщиков до ближайшей автозаправочной станции, чтобы они смогли приобрести зимнее дизельное топливо и другие инструменты для устранения поломки.

Несколькими часами ранее на этой же трассе помогли водителю-дальнобойщику не остаться в снежном плену", - сообщили в полиции.