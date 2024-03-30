Грузовики слетели в талую воду на трассе в Карагандинской области

В Карагандинской области четыре грузовика слетели с трассы в талую воду и перевернулись, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции региона.

29 марта днём было введено ограничение движения на участке поселка Аксу-Аюлы (км 1505-1864) для всех видов автотранспорта, сообщала нацкомпания "Казавтожол". Днем 30 марта трассу временно открыли и 270 грузовиков были выпущены колонной под сопровождением в районе села Аксу- Аюлы.

"Однако водитель грузовика на видео, не соблюдая меры безопасности выехал на обочину, где не справившись с управлением, перевернулся. Также перевернулись три грузовика, занимавшиеся подсыпкой дороги. Пострадавших нет. Водители эвакуированы", – сообщили в ДП области.

По данным полиции, по состоянию на 11:00 30 марта на автодорогах области скопилось около 350 легковых, 320 грузовых и 26 единиц общественного транспорта, а также свыше 3000 водителей и пассажиров. Граждан просят воздержаться от дальних поездок.

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Как сообщает "КазАвтоЖол", движение в направлении Караганда – Балхаш ограничено для всех видов транспорта. Легковые автомобили перенаправлены на областную дорогу Караганда - Жарык - Аксу-Аюлы - Балхаш.

По данным "КазАвтоЖола", 28 марта в Карагандинской области произошел перелив талой воды на автодорогах "Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" и "Граница РФ (на Екатеринбург) - Алматы" на участке км 1610.

"Для обеспечения безопасности движения автотранспорта было установлено дополнительное водоотводное сооружение и перекопан ров. На работу привлечено 10 человек и девять единиц техники: бульдозер, экскаваторы, погрузчики, трал, автокран. Проводятся мероприятия по отводу талых вод, установке временных дорожных знаков и очистке дороги. Наблюдение за автодорогой осуществляется круглосуточно", – указывается в сообщении.

По состоянию на вечер 30 марта подток и перелив талых вод постепенно уменьшается. Длина перелива составляет около одного километра при глубине до одного метра на новой дороге и около 300 метров при глубине до 50 сантиметров на существующей дороге.