Грузовики с зерном сутками стоят в очередях в Костанайской области
Сегодня, 10:08
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Сегодня, 10:08Сегодня, 10:08
130Фото: Peter Kneffel, Scanpix
Длинные очереди образовались на элеваторах в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Основная причина такого ажиотажа – высокая влажность пшеницы. Фермеры вынуждены везти продукцию на элеваторы, в связи с тем, что урожай перестали принимать на мельницах.
Как отмечается, сейчас в регионе работают 37 хлебоприёмных пунктов вместимостью около 3 миллионов тонн.
"Я в 10 часов сюда вчера приехал. Уже целые сутки ожидаю своей очереди. До сих пор не доехал до элеватора. Многие мельницы не принимают, потому что в основном идёт 5 класс. Сейчас вообще не классное зерно пошло. От силы в день делаем один рейс, иногда вообще не получается", - сказал водитель Сапарбек Муканов.
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