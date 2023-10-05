Грузовики с зерном сутками стоят в очередях в Костанайской области

Длинные очереди образовались на элеваторах в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Основная причина такого ажиотажа – высокая влажность пшеницы. Фермеры вынуждены везти продукцию на элеваторы, в связи с тем, что урожай перестали принимать на мельницах.

Как отмечается, сейчас в регионе работают 37 хлебоприёмных пунктов вместимостью около 3 миллионов тонн.