"Грузовики простаивают, убытки растут": В Казахстане предложили оптимизировать таможенные системы
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Оптимизировать налоговые и таможенные информационные системы предложил сенатор Султанбек Макежанов, передаёт BaigeNews.kz.
Цифровизация государственных услуг должна упрощать взаимодействие бизнеса и граждан с госорганами. Однако в Казахстане внедрение новых налоговых и таможенных информационных систем сопровождается рядом проблем, создающих серьезные затруднения для предпринимателей. О проблемах в своем депутатском запросе рассказал Султанбек Макежанов.
"В настоящее время из-за отсутствия четкого плана перехода бизнес не может заранее подготовиться к изменениям, что приводит к серьезным затруднениям. Документы обрабатываются с большими задержками, грузовики простаивают, убытки растут. Также есть вопросы по слабому интернет-сигналу, из-за которого случаются сбои системы, а задержки при оплате таможенных платежей и налогов приводят к простою грузов и дополнительным затратам на их хранение. В результате неготовности системы и многочисленных технических ошибок предприниматели несут значительные убытки", - отметил депутат.
Кроме того, сенатор подчеркнул, что если ранее оформление транзитной декларации занимало считанные минуты, то сейчас этот процесс может растягиваться более чем на полтора часа.
"Просим принять следующие меры: провести комплексный анализ текущих проблем по всем информационным системам и обеспечить оперативное их устранение. Важно обеспечить информирование бизнес-сообщества об итогах тестирования каждого функционала с составлением реестра проблем участников ВЭД. Необходимо обеспечить устранение всех технических ошибок, информация о которых поступает от предпринимателей по всем каналам обратной связи. Считаем важным разработать и внедрить систему оперативного реагирования на обращения предпринимателей в случае возникновения проблем при работе с информационными системами", - подытожил депутат.