Оптимизировать налоговые и таможенные информационные системы предложил сенатор Султанбек Макежанов, передаёт BaigeNews.kz.

Цифровизация государственных услуг должна упрощать взаимодействие бизнеса и граждан с госорганами. Однако в Казахстане внедрение новых налоговых и таможенных информационных систем сопровождается рядом проблем, создающих серьезные затруднения для предпринимателей. О проблемах в своем депутатском запросе рассказал Султанбек Макежанов.

"В настоящее время из-за отсутствия четкого плана перехода бизнес не может заранее подготовиться к изменениям, что приводит к серьезным затруднениям. Документы обрабатываются с большими задержками, грузовики простаивают, убытки растут. Также есть вопросы по слабому интернет-сигналу, из-за которого случаются сбои системы, а задержки при оплате таможенных платежей и налогов приводят к простою грузов и дополнительным затратам на их хранение. В результате неготовности системы и многочисленных технических ошибок предприниматели несут значительные убытки", - отметил депутат.

Кроме того, сенатор подчеркнул, что если ранее оформление транзитной декларации занимало считанные минуты, то сейчас этот процесс может растягиваться более чем на полтора часа.