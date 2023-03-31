Грузовики из Казахстана попали в крупное ДТП в России

Несколько фур из Казахстана попали в ДТП в Челябинской области России, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Управление госавтоинспекции региона.

На 143-м километре трассы Челябинск-Троицк столкнулись четыре автомобиля.

"По предварительным данным, водитель "КамАЗа" совершил наезд на стоящий автомобиль "ГАЗель", после чего "ГАЗель" выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем "HOWO", а "КамАЗ" совершил наезд на Mercedes с полуприцепом. В результате ДТП водитель "ГАЗели" получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение", - сообщили в госавтоинспекции.