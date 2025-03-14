Грузовикам ограничили движение на трассе "Астана – Петропавловск"
Сегодня, 18:26
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Сегодня, 18:26Сегодня, 18:26
50Фото: pixabay.com
14 марта в 18:30 в Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для грузового автотранспорта на одном участке автодороги, передаёт BaigeNews.kz.
По информации "КазАвтоЖола", ограничение действует на трассе "Астана – Петропавловск" км 18-234 (Астана – г. Щучинск).
Ориентировочное время открытия – 15 марта 2025 года в 08:00.