14 марта в 18:30 в Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для грузового автотранспорта на одном участке автодороги, передаёт BaigeNews.kz.

По информации "КазАвтоЖола", ограничение действует на трассе "Астана – Петропавловск" км 18-234 (Астана – г. Щучинск).



Ориентировочное время открытия – 15 марта 2025 года в 08:00.