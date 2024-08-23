Грузовикам грозит многомиллионный штраф в Астане

В сентябре в Астане запустят автоматизированную систему взвешивания автотранспорта. Тяжеловесным и крупногабаритным машинам за перевес может грозить штраф до 3 миллионов 700 тысяч тенге, передаёт BaigeNews.kz.

В акимате Астаны сообщили, что система позволит улучшить контроль за соблюдением весовых норм грузовых автомобилей, общий уровень транспортной инфраструктуры города, создать более благоприятные условия для передвижения других участников дорожного движения.

Система уже функционирует в тестовом режиме, она установлена на основных въездах в город: со стороны Павлодара, Караганды, Костаная, Кокшетау, Косшы, а также посёлков Караоткель и Малотимофеевка. За последний месяц зафиксировано более 10 тысяч нарушений.



Согласно приказу МИИР РК от 26 марта 2015 года №342 "Об утверждении допустимых параметров автотранспортных средств, предназначенных для передвижения по автомобильным дорогам Республики Казахстан" допустимая масса автотранспортных средств не должна превышать приведённые ниже значения (в тоннах):

— трехосные (за исключением сочлененных автобусов категории М3) - 25 тонн;

— четырехосные, в том числе с двумя управляемыми осями – 32 тонны;

— пятиосные – 38 тонн;

— с шестью и более осями – 44 тонны.



Общий вес включает в себя массу груза и автотранспорта.

При выявлении перегруза система автоматически сделает фотофиксацию, после чего информация передаётся в информационно-аналитическую систему транспортной базы данных. Это позволяет Комитету транспорта оперативно направлять уведомления о правонарушениях, связанных с превышением весовых норм.



Объезд и уклонение от взвешивания будут фиксироваться, а за нарушение требований предусмотрено административное наказание. Взвешивание транспортных средств осуществляется в движении.

Размеры штрафов зависят от степени превышения массы на ось и могут варьироваться от 40 МРП (147 680 тенге) до 1 000 МРП (3 млн 692 тыс. тенге), в зависимости от типа предпринимательства — малого, среднего или крупного.