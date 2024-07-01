Грузовик загорелся в Павлодаре
Сегодня, 10:47
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Сегодня, 10:47Сегодня, 10:47
109Фото: МЧС РК
В Павлодаре произошло возгорание припаркованной грузовой автомашины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Огнеборцы ликвидировали возгорание в грузовике. Причина пожара устанавливается.
"Утром в городе Павлодар произошло возгорание припаркованной грузовой автомашины. Силами МЧС горение ликвидировано за 15 минут с момента поступления вызова. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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