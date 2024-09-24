  • 24 Сентября, 20:47
  • BAIGENEWS

Грузовик загорелся в Акмолинской области

Сегодня, 19:58
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 19:58
Сегодня, 19:58
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Фото: МЧС РК

В Степногорске пожарные потушили горящий грузовой автомобиль, передаёт BaigeNews.kz.

В МЧС уточнили, что возгорание произошло в кабине машины на площади два квадратных метра.

Благодаря действиям спасателей не допущено распространение огня. Пожар оперативно ликвидирован. Пострадавших нет.

Причину случившегося устанавливают.

 

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