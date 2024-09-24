Грузовик загорелся в Акмолинской области

В Степногорске пожарные потушили горящий грузовой автомобиль, передаёт BaigeNews.kz.

В МЧС уточнили, что возгорание произошло в кабине машины на площади два квадратных метра.

Благодаря действиям спасателей не допущено распространение огня. Пожар оперативно ликвидирован. Пострадавших нет.

Причину случившегося устанавливают.