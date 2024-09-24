Грузовик загорелся в Акмолинской области
Сегодня, 19:58
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:58Сегодня, 19:58
102Фото: МЧС РК
В Степногорске пожарные потушили горящий грузовой автомобиль, передаёт BaigeNews.kz.
В МЧС уточнили, что возгорание произошло в кабине машины на площади два квадратных метра.
Благодаря действиям спасателей не допущено распространение огня. Пожар оперативно ликвидирован. Пострадавших нет.
Причину случившегося устанавливают.
Самое читаемое
- Торт за 100 тысяч тенге с фото и цитатой Абая продегустировали семейчане
- Четверо детей из многодетной семьи скончались после ужина в России
- Землетрясение произошло в области Жетысу
- Строительство АЭС может способствовать развитию ядерной медицины в Казахстане - эксперт
- Полицейский насмерть сбил пешехода в Усть-Каменогорске