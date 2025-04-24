Грузовик загорелся на трассе в Карагандинской области
Причины возгорания в настоящий момент устанавливаются специалистами.
Сегодня, 08:55
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Сегодня, 08:55Сегодня, 08:55
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На оживлённой автомагистрали Астана-Караганда-Алматы произошло возгорание грузового автомобиля, передаёт BaigeNews.kz.
На место происшествия оперативно прибыли расчёты МЧС. Благодаря быстрому реагированию пожарных подразделений огонь был локализован и полностью потушен в кратчайшие сроки. К счастью, обошлось без пострадавших.
Причины возгорания в настоящий момент устанавливаются специалистами. Проводится проверка технического состояния транспортного средства и возможных нарушений.
Ранее мы сообщали, что автомобиль загорелся на проспекте в Алматы.
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