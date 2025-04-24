На оживлённой автомагистрали Астана-Караганда-Алматы произошло возгорание грузового автомобиля, передаёт BaigeNews.kz.

На место происшествия оперативно прибыли расчёты МЧС. Благодаря быстрому реагированию пожарных подразделений огонь был локализован и полностью потушен в кратчайшие сроки. К счастью, обошлось без пострадавших.

Причины возгорания в настоящий момент устанавливаются специалистами. Проводится проверка технического состояния транспортного средства и возможных нарушений.

Ранее мы сообщали, что автомобиль загорелся на проспекте в Алматы.