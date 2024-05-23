Грузовик загорелся по дороге из Конаева в Караганду
Вчера, 20:01
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Вчера, 20:01Вчера, 20:01
221Фото: МЧС РК
Грузовик вспыхнул на 19-м километре трассы республиканского значения "Конаев - Караганда", передаёт BaigeNews.kz.
Силами МЧС пожар ликвидирован. Причина его устанавливается.
Видео с места происшествия появилось в Сети.
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