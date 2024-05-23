  • 24 Мая, 00:00
  • BAIGENEWS

Грузовик загорелся по дороге из Конаева в Караганду

Вчера, 20:01
АВТОР
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МЧС РК Вчера, 20:01
Вчера, 20:01
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Фото: МЧС РК

Грузовик вспыхнул на 19-м километре трассы республиканского значения "Конаев - Караганда", передаёт BaigeNews.kz.

Силами МЧС пожар ликвидирован. Причина его устанавливается.

Видео с места происшествия появилось в Сети.

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