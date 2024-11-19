Грузовик взорвался на трассе в ВКО

Грузовик взорвался в Восточном Казахстане, погибли водитель машины и пассажир, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП произошло на 75-м километре дороги Усть-Каменогорск – Самарское.

"В результате взрыва вещества, перевозимого грузовиком VOLVO для проведения горных работ в Самарском районе, погибли водитель и пассажир транспортного средства. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые следственные мероприятия для установления причин и обстоятельств случившегося", - сообщили в департаменте полиции региона.