Грузовик взорвался на трассе в ВКО
Сегодня, 20:45
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Сегодня, 20:45Сегодня, 20:45
129Фото: КазАвтоЖол
Грузовик взорвался в Восточном Казахстане, погибли водитель машины и пассажир, передаёт BaigeNews.kz.
ЧП произошло на 75-м километре дороги Усть-Каменогорск – Самарское.
"В результате взрыва вещества, перевозимого грузовиком VOLVO для проведения горных работ в Самарском районе, погибли водитель и пассажир транспортного средства. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые следственные мероприятия для установления причин и обстоятельств случившегося", - сообщили в департаменте полиции региона.
Расследование взяло на контроль руководство департамента полиции Восточно-Казахстанской области.
Видео с места происшествия появилось в Сети.
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