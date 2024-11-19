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Грузовик взорвался на трассе в ВКО

Сегодня, 20:45
АВТОР
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КазАвтоЖол Сегодня, 20:45
Сегодня, 20:45
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Фото: КазАвтоЖол

Грузовик взорвался в Восточном Казахстане, погибли водитель машины и пассажир, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП произошло на 75-м километре дороги Усть-Каменогорск – Самарское.

"В результате взрыва вещества, перевозимого грузовиком VOLVO для проведения горных работ в Самарском районе, погибли водитель и пассажир транспортного средства. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые следственные мероприятия для установления причин и обстоятельств случившегося", - сообщили в департаменте полиции региона.

Расследование взяло на контроль руководство департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

Видео с места происшествия появилось в Сети.

 
 
 
 
 
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Публикация от Osa_News Восточный Казахстан (@osa_news_vko)

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