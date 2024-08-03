Грузовик вспыхнул на трассе Алматы — Усть-Каменогорск

Огнеборцы потушили загоревшийся на трассе Алматы–Усть-Каменогорск большегруз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

ЧП произошло в Кербулакском районе области Жетысу. Загорелся моторный отсек грузовой автомашины.