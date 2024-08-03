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Грузовик вспыхнул на трассе Алматы — Усть-Каменогорск

Сегодня, 14:07
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 14:07
Сегодня, 14:07
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Фото: МЧС РК

Огнеборцы потушили загоревшийся на трассе Алматы–Усть-Каменогорск большегруз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

ЧП произошло в  Кербулакском районе области Жетысу. Загорелся моторный отсек грузовой автомашины.

"Огнеборцы ликвидировали горение за 27 минут с момента поступления вызова. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается", – гооврится в сообщении.

 

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