Грузовик вспыхнул на трассе Алматы — Усть-Каменогорск
Сегодня, 14:07
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Сегодня, 14:07Сегодня, 14:07
132Фото: МЧС РК
Огнеборцы потушили загоревшийся на трассе Алматы–Усть-Каменогорск большегруз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
ЧП произошло в Кербулакском районе области Жетысу. Загорелся моторный отсек грузовой автомашины.
"Огнеборцы ликвидировали горение за 27 минут с момента поступления вызова. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается", – гооврится в сообщении.