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Грузовик врезался в жилой дом в Павлодарской области
Водитель грузовика Shacman наехал на жилой двухэтажный дом в поселке Шидерты под Экибастузом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
ДТП произошло 27 сентября около 13:50. В результате происшествия здание повреждено. 45-летнего водителя доставили в больницу Экибастуза, так как он получил травмы. Медицинское освидетельствование показало, что он был в состоянии алкогольного опьянения средней степени.
Устанавливается ущерб. Машина принадлежит подрядной организации, выполняющей работы в Шидерты. Её водворили на штрафную стоянку. По факту неосторожного уничтожения или повреждения чужого имущества проводится досудебное расследование, сообщили в УП Экибастуза.
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