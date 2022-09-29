Грузовик врезался в жилой дом в Павлодарской области

Фото: pavlodarnews.kz

Водитель грузовика Shacman наехал на жилой двухэтажный дом в поселке Шидерты под Экибастузом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

ДТП произошло 27 сентября около 13:50. В результате происшествия здание повреждено. 45-летнего водителя доставили в больницу Экибастуза, так как он получил травмы. Медицинское освидетельствование показало, что он был в состоянии алкогольного опьянения средней степени.





Устанавливается ущерб. Машина принадлежит подрядной организации, выполняющей работы в Шидерты. Её водворили на штрафную стоянку. По факту неосторожного уничтожения или повреждения чужого имущества проводится досудебное расследование, сообщили в УП Экибастуза.