Грузовик врезался в микроавтобус: два человека сгорели заживо

Два человека сгорели заживо в газели в результате сильного ДТП на МКАДе. За жизнь ещë одного сейчас борются врачи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Авария произошла на внешней стороне 18 км МКАД около десяти часов вечера.

"Грузовик "Мерседес" влетел в остановившийся на дороге микроавтобус, после удара последний сразу же вспыхнул. Два пассажира не смогли покинуть салон и погибли на месте, а водителя с серьёзными ожогами в тяжёлом состоянии удалось госпитализировать", - пишет издание.

Движение в районе ДТП сейчас затруднено по двум полосам, на месте продолжают работать экстренные службы.