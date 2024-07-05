Грузовик врезался в микроавтобус: два человека сгорели заживо
Сегодня, 10:14
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Сегодня, 10:14Сегодня, 10:14
111Фото: baigenews.kz
Два человека сгорели заживо в газели в результате сильного ДТП на МКАДе. За жизнь ещë одного сейчас борются врачи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Shot.
Авария произошла на внешней стороне 18 км МКАД около десяти часов вечера.
"Грузовик "Мерседес" влетел в остановившийся на дороге микроавтобус, после удара последний сразу же вспыхнул. Два пассажира не смогли покинуть салон и погибли на месте, а водителя с серьёзными ожогами в тяжёлом состоянии удалось госпитализировать", - пишет издание.
Движение в районе ДТП сейчас затруднено по двум полосам, на месте продолжают работать экстренные службы.
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